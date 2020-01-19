أخبار مصر | تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي بالأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي بالأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من تسجيل 530 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي حتى اليوم.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدتي صحة الزناقطة والحبيل، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدتين، مؤكدة على ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

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وأشار إلى أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة الزناقطة، والتى تخدم حوالي 23700 مواطنا، ووجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الوجهات وتنسيق الموقع العام للوحدة، بما يتناسب مع المنظومة الجديدة، مشددة على مراعاة كافة معايير هيئة الإعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بوحدة طب أسرة الحبيل، والتى تخدم حوالي 23500 مواطنا، مشددة على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للجدول الزمني المحدد، بالتزامن مع توفير القوي البشرية للوحدة وتوريد التجهيزات الطبية وغير الطبية.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.