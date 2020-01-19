أخبار مصر | وزيرة التضامن تبدأ زيارتها للوادي الجديد بغرس نخلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تبدأ زيارتها للوادي الجديد بغرس نخلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتأتي زيارة الوزيرة لإطلاق برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة، والدكتور وائل عب العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، وذلك ضمن زيارتها لمحافظة الوادي الجديد.
وأكد عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تدشين البرنامج بالوادى الجديد يأتي من منطلق اقتصادي تنموى يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب فى المحافظة سواء فى الشركات أو المصانع في ظل ما تنفرد به محافظة الوادى الجديد من موارد بيئية وسياحية متميزة.
ويهدف البرنامج إلى إحداث زيادة ملحوظة فى دخل الاسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة بدلا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.