أخبار مصر | وزيرة التضامن تبدأ زيارتها للوادي الجديد بغرس نخلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تبدأ زيارتها للوادي الجديد بغرس نخلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة الوادي الجديد، بغرس نخلة في حديقة المطار.

وتأتي زيارة الوزيرة لإطلاق برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة، والدكتور وائل عب العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد، وذلك ضمن زيارتها لمحافظة الوادي الجديد.

وأكد عاطف الشبراوى مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تدشين البرنامج بالوادى الجديد يأتي من منطلق اقتصادي تنموى يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب فى المحافظة سواء فى الشركات أو المصانع في ظل ما تنفرد به محافظة الوادى الجديد من موارد بيئية وسياحية متميزة.