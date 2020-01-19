أخبار مصر | "السياحة والآثار" تبحث مع "الاتصالات" تحسين الخدمات المقدمة للزوار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة والآثار" تبحث مع "الاتصالات" تحسين الخدمات المقدمة للزوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مساء أمس، لبحث سبل التعاون ومناقشة آليات العمل بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة في ظل سياسة دمج وزارتي السياحة والآثار.

وشهد الاجتماع السيدة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، وعدد من قيادات الوزارتين، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بآليات إمداد البنية التحتية اللازمة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للزوار والسائحين بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة والاستمرارية.

وخلال اللقاء، أشار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إلى أن استخدام تقنيات التكنولوجيا الحديثة في المحافل والمعارض الدولية سوف يغير من شكل الجناح المصري والنمط الترويجي المستخدم مما يعمل علي دفع حركة تنشيط السياحة الوافدة إلى مصر، فالقطاع السياحي يمثل أهمية كبيرة كواجهة حضارية لمصر، وأيضاً لما يمثله هذا القطاع من أهمية كأحد أهم دعائم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال جذب مزيد من السائحين.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على بناء مصر الرقمية وذلك من خلال تنفيذ استراتيجية محددة تتضمن زيادة انتشار الانترنت فائق السرعة في أنحاء الجمهورية، وكذا دعم وتطوير المجتمع الرقمي كمحور رئيسى من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوير كافة أوجه الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والسائحين وخصوصاً فيما يتعلق بإتاحة كافة خدمات الاتصالات بأعلى سرعة وأحسن جودة ممكنة لما يعكسه ذلك من إظهار للوجه الحقيقي والحضاري لمصر بين مختلف دول العالم، مما يؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات لدعم قاطرة التنمية.