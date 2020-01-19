أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يعقد أولى جلساته التشاورية حول 'كود الطفل'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يعقد أولى جلساته التشاورية حول 'كود الطفل' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أولى جلساته التشاورية حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل "كود الطفل"، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

جاءت الجلسة بحضور الدكتور والكاتب الصحفي عصام فرج أمين العام المجلس، نيابة عن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس.

وجاءت الجلسة بحضور ناصر مسلم ممثلًا عن المجلس القومي للأمومة والطفولة، والدكتور حسين أمين رئيس مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية، ولويجي بيتر نائب ممثل منظمة اليونيسيف في مصر.

كما شارك بالجلسة، الكاتب الصحفي حسين الزناتي رئيس تحرير مجلة علاء الدين، والكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، والكاتب الصحفي جمال الشاعر، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي سعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر، والإعلامي عمرو الليثي، والإعلامية نجوى إبراهيم، وسمر دسوقي رئيس تحرير مجلة حواء.

