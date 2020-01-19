أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بتحويل وحدة "طيبة" إلى مركز شامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بتحويل وحدة "طيبة" إلى مركز شامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة طيبة، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

الوزيرة وجهت بدراسة تحويل الوحدة، إلي مركز طبي، يشمل أغلب التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة، وسرعة توفير القوى البشرية للعمل بالوحدة.

كما تفقدت الوزيرة أقسام الوحدة، وراجعت الرسومات الهندسية، مشددة على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة كافة، وفقا للجدول الزمني المحدد، حيث تخدم الوحدة نحو 30 ألف مواطن، كما وجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.