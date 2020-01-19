أخبار مصر | توافد طلاب أولى ثانوي على لجان امتحان "الفلسفة والمنطق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد طلاب أولى ثانوي على لجان امتحان "الفلسفة والمنطق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، إن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني في ظل تواطؤ المشرفين على اللجنة مع بعض الطلاب، بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، قائلا: "للأسف الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات، ولم يتشكك أحدًا من قبل".
وأضاف "شوقي" في تصريح له عبر صفحته الشخصية، "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة".
وأشار إلى أنه يتحمل الطالب "الغشاش" مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١، ولا يلومن إلا نفسه.
وتابع أنه "لمن يصرخ بعدم تكافؤ الفرص وحق أولادنا، أقول لا يوجد منطق في هذا من الأساس لأننا في سنة نقل ولأنه لا يوجد أي حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم أما الحقوق الضائعة فعلًا أو الفرص الضائعة فهي لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد".