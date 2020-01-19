أخبار مصر | توافد طلاب أولى ثانوي على لجان امتحان "الفلسفة والمنطق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توافد طلاب أولى ثانوي على لجان امتحان "الفلسفة والمنطق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض طلاب الصف الأول الثانوي، بعد قليل، امتحان الفلسفة والمنطق، والذي يبدأ في الواحدة ظهرًا، وينتهي في الثانية والنصف ظهرًا، وتكون مدة الامتحان ساعة ونصف.



وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق، إن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني في ظل تواطؤ المشرفين على اللجنة مع بعض الطلاب، بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، قائلا: "للأسف الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات، ولم يتشكك أحدًا من قبل".