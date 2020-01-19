أخبار مصر | "التعليم" تبدأ خطوات معاقبة "الغشاشين" في امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تبدأ خطوات معاقبة "الغشاشين" في امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت مصادر بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الشئون بدأت تلقي جميع البيانات والمحاضر التي تم عملها للطلاب "الغشاشين" خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي، على أن يتم بدء التحقيقات واتخاذ اللازم في هذا الأمر.
وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قال إن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني، عن طريق تواطؤ المشرفين على اللجنة مع الطلاب، بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، قائلا: "للأسف الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات، ولم يتشكك أحد من قبل".
وأشار إلى أنه يتحمل الطالب "الغشاش" مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي، في صيف ٢٠٢١ ولا يلومن إلا نفسه.
وقالت المصادر في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن بعض التحقيقات أثبتت تورط مشرفين ومراقبين وموجهين في هذا الغش، وتداول الامتحانات بعد بدء اللجان.
وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، قال إن الوزارة رصدت عددا محدودا من حالات الغش الإلكتروني، عن طريق تواطؤ المشرفين على اللجنة مع الطلاب، بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، قائلا: "للأسف الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات، ولم يتشكك أحد من قبل".
وأورد في تصريح له عبر صفحته الشخصية، "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة".
وأشار إلى أنه يتحمل الطالب "الغشاش" مسئولية اختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي، في صيف ٢٠٢١ ولا يلومن إلا نفسه.