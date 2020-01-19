أخبار مصر | "التعليم" تبدأ خطوات معاقبة "الغشاشين" في امتحانات الثانوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تبدأ خطوات معاقبة "الغشاشين" في امتحانات الثانوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بالشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الشئون بدأت تلقي جميع البيانات والمحاضر التي تم عملها للطلاب "الغشاشين" خلال امتحانات الصف الثاني الثانوي، على أن يتم بدء التحقيقات واتخاذ اللازم في هذا الأمر.

وقالت المصادر في تصريحات إلى "الخليج 365"، إن بعض التحقيقات أثبتت تورط مشرفين ومراقبين وموجهين في هذا الغش، وتداول الامتحانات بعد بدء اللجان.