أخبار مصر | محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الأحد، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بمدرستي الأورمان الإعدادية الثانوية في حي العجوزة، واللواء محمد نجيب الإعدادية بنين بحى شمال الجيزة ، للاطمئنان على سير الامتحانات وتوافر المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه‪.‬

وحرص المحافظ على الاطمئنان من الطلاب عن مستوى الامتحانات، ومدى شمولية الأسئلة للوحدات الدراسية، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتي العلوم والحاسب الألى، مشددًا على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان، ليتمكن الطلاب من أداء الامتحان في جو مناسب‪.‬

وخلال تفقد محافظ الجيزة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطالب بمدرسة بشمال الجيزة‪ .‬

Advertisements

كما حرص راشد، على تفقد حالة النظافة في محيط المدارس موجهًا برفع أي مخلفات أولًا بأول وإزالة الباعة الجائلين لمنع أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة للطلبة‪.‬

ومن جانبه أكد خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم، أنه تم توجيه رؤساء اللجان بعدم السماح باستخدام المحمول للملاحظين والطلاب أثناء الامتحان وإتباع القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا على منع الغش بكافة سبله داخل اللجان.‪ ‬

وأكد على تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية وبالإدارات التعليمية، لاستقبال الشكاوى وحلها فورًا، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية للمدارس‪ .‬