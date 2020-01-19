أخبار مصر | القوى العاملة: تنظيم 5 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: تنظيم 5 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأشار سعفان، إلى أن المديرية قامت باستخراج 5520 شهادة قياس مستوى المهارة، ومثلها ترخيص لمزاولة الحرفة، وذلك خلال الشهور الستة الثانية من العام الماضي.
وسلم هشام أبوزيد مدير المديرية، شهادات الدورات التدريبية التي انتهت بمراكز التدريبي المهني الثلاث "سوهاج، وطهطا، والكوثر" على مهن الخياطة دورتين، والمشغولات دورتين، والأجهزة الكهربائية، وصيانة، وإصلاح الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف.
وأوضح مدير المديرية، أنه يجري حاليا التدريب في الثلاثة مراكز على سبع دورات تدريبية، وهي أربع دورات في الخياطة، ودورة في المشغولات، ودورة في صيانة المحمول، ودورة في التبريد والتكييف، ومدة كل دورة تدريبية ثلاث أشهر بإجمالي 300 ساعة تدريبية منها 240 ساعة تدريب عملي و60 ساعة نظري حتى يتمكن المتدرب من الإلمام الكامل بالمنهج الذي أعدته الوزارة ليكون مؤهلاً لاقتحام سوق العمل أو افتتاح مشروع خاص بالمتدرب.
وتابع: "تم تنفيذ كافة الندوات التوعوية فيما يخص حقوق وواجبات العمال، وفقا لقانون العمل 12 لسنة 2003، وندوات في حقوق المرأة واستراتيجية العنف ضد المرأة، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بسوهاج، وندوات في التوعية السكانية بالتعاون مع فرع المجلس القومي للسكان بسوهاج وندوات في مكافحة الإدمان والتعاطي بالتعاون مع وحدة صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بسوهاج، وكذلك ندوات في التوعية بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية نفذتها إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية".
وأشار إلى أنه في مجال التدرج المهني بالنسبة للصبية الملتحقين بالمنشآت من عمر 14 حتى 18 عامًا، بلغ عدد المتدربين 399 في131 منشأة، يتم متابعتهم وعمل عقود تدرج لهم.