أخبار مصر | القوى العاملة: تنظيم 5 دورات بوحدة التدريب المتنقلة بسوهاج

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المديرية عقدت ثلاث دورات تدريبية فى كل قرية تتواجد بها كل وحدة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظات.

وأشار سعفان، إلى أن المديرية قامت باستخراج 5520 شهادة قياس مستوى المهارة، ومثلها ترخيص لمزاولة الحرفة، وذلك خلال الشهور الستة الثانية من العام الماضي.

وسلم هشام أبوزيد مدير المديرية، شهادات الدورات التدريبية التي انتهت بمراكز التدريبي المهني الثلاث "سوهاج، وطهطا، والكوثر" على مهن الخياطة دورتين، والمشغولات دورتين، والأجهزة الكهربائية، وصيانة، وإصلاح الحاسب الآلي، وصيانة المحمول، والتبريد والتكييف.