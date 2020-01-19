أخبار مصر | "الرياضة" توقع مذكرة مع "وادي دجلة" لدعم أبطال "طوكيو 2020"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" توقع مذكرة مع "وادي دجلة" لدعم أبطال "طوكيو 2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع مذكرة تفاهم، بين الوزارة، و"وادي دجلة"، لدعم عدد من الرياضيين؛ لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية طوكيو 2020.

وقال "صبحي" إن المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة؛ لدعم الرياضيين وتأهيليهم للمنافسة على البطولات الدولية ورفع اسم مصر عاليًا، ونسعى لتحقيق مناخ رياضي متكامل، وأن منافسات طوكيو تعد الحدث الأبرز هذا العام، بمشاركة 207 دول، للمنافسة في 33 رياضة أولمبية، بالإضافة لـ22 رياضة بارلمبية".

وأشاد "صبحي" بدور القطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية المصرية من خلال المساهمة في تأهيل الأبطال الرياضيين الواعدين بالتجهيزات المختلفة سواء على الجانب الفني أو المادي، لتقديم نموذج فريد ولائق في الأولمبياد.

ونوه بأن مذكرة التفاهم، تطبيق حقيقي للواجب القومي، الذي يمثل جزءًا لا غنى عنه من دور المؤسسات تجاه أوطانها. وأكد إيمان الدولة بقدرات الشباب المصري، في تحقيق حلم المشاركة والمنافسة على ميداليات بالألعاب الأولمبية، وأهمية هذا النوع من الرعاية، خاصة وأن "وادي دجلة" من الكيانات الخاصة التي تستثمر في المواهب الرياضية، القادرة على تحقيق إنجازات وحصد مزيد من الألقاب، التي تسهم في إظهار مكانة مصر. Advertisements وتحدث المهندس ماجد سامي، رئيس "وادي دجلة"، عن تجهيزات الشركة لتوفير الدعم المادي والمعنوي للمنظومة الرياضية؛ للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات، وانطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدى المؤسسات المختلفة، بأهمية المشاركة في تجهيز وصناعة الأبطال الرياضيين.