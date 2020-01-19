أخبار مصر | "الرياضة" توقع مذكرة مع "وادي دجلة" لدعم أبطال "طوكيو 2020"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" توقع مذكرة مع "وادي دجلة" لدعم أبطال "طوكيو 2020" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "صبحي" إن المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة؛ لدعم الرياضيين وتأهيليهم للمنافسة على البطولات الدولية ورفع اسم مصر عاليًا، ونسعى لتحقيق مناخ رياضي متكامل، وأن منافسات طوكيو تعد الحدث الأبرز هذا العام، بمشاركة 207 دول، للمنافسة في 33 رياضة أولمبية، بالإضافة لـ22 رياضة بارلمبية".
وأشاد "صبحي" بدور القطاع الخاص في دعم المنظومة الرياضية المصرية من خلال المساهمة في تأهيل الأبطال الرياضيين الواعدين بالتجهيزات المختلفة سواء على الجانب الفني أو المادي، لتقديم نموذج فريد ولائق في الأولمبياد.
وأكد إيمان الدولة بقدرات الشباب المصري، في تحقيق حلم المشاركة والمنافسة على ميداليات بالألعاب الأولمبية، وأهمية هذا النوع من الرعاية، خاصة وأن "وادي دجلة" من الكيانات الخاصة التي تستثمر في المواهب الرياضية، القادرة على تحقيق إنجازات وحصد مزيد من الألقاب، التي تسهم في إظهار مكانة مصر.
وتحدث المهندس ماجد سامي، رئيس "وادي دجلة"، عن تجهيزات الشركة لتوفير الدعم المادي والمعنوي للمنظومة الرياضية؛ للارتقاء بمستوى أبطالها في العديد من الرياضات، وانطلاقًا من دورها المجتمعي في تطوير الوعي لدى المؤسسات المختلفة، بأهمية المشاركة في تجهيز وصناعة الأبطال الرياضيين.
وتضمنت مذكرة التفاهم تقديم أوجه الرعاية والدعم المختلفة لعدد من الأبطال الرياضيين الواعدين من خلال إعدادهم وتجهيزهم بالخبرات اللازمة، لتأهيلهم وإعدادهم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 المقبلة وتحقيق نتائج مشرفة.
وتقتضي مذكرة التفاهم بدعم ورعاية ٧ أبطال وفريق جماعي، وهم "محمد عبد الموجود بطل الجودو، عبد اللطيف منيع بطل المصارعة الرومانية، محمد طاهر زيادة بطل الفروسية، علي الصاوي بطل الكاراتيه، اسلام حامد بطل الخماسي الحديث، محمد صفوت بطل التنس الأرضي، بالاضافة إلى منتخب الكرة الطائرة جلوس.
وحضر مراسم توقيع البروتوكول، الدكتورة حياة خطاب، رئيسة مجلس إدارة اللجنة البارالمبية، والمهندس ماجد سامي، رئيس مجلس إدارة شركة أندية وادي دجلة، وطارق راشد، رئيس مجلس إدارة نادي وادي دجلة، وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الأجهزة الفنية والمدربين وعدد من النجوم الرياضيين الذين حرصوا على تقديم نموذج مشرف للرياضة المصرية.