أخبار مصر | وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ وحدة الشيخ موسى في الأقصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تشيد بمعدلات تنفيذ وحدة الشيخ موسى في الأقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، اليوم، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الشيخ موسى، في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بالوحدة، مؤكدة ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد.

وقال إن الوزيرة تفقدت أقسام الوحدة، والتي تخدم نحو 24800 مواطن، وخلال الزيارة وجهت باختبار أنظمة الإلكتروميكانيك بالوحدة من أنظمة إنذار وإطفاء واستدعاء وغيرها، ووجهت بسرعة الانتهاء من توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها، منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

