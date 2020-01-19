أخبار مصر | تداول امتحانات الرياضة التطبيقية على السوشيال ميديا.. والتعليم تحقق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تداول امتحانات الرياضة التطبيقية على السوشيال ميديا.. والتعليم تحقق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان التطبيقات الرياضية على السوشيال ميديا قبل قليل، إذ أعلنت وزارة التربية والتعليم التحقيق في الواقعة.

كان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، قد قال في وقت سابق، إن الوزارة رصدت عدد محدود من حالات الغش الإلكتروني عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة، وبعض الطلاب بتمرير هاتف محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات، قائلا: "للأسف فإن الغش المباشر أو الإلكتروني كان هو المتبع في سنوات النقل عبر سنوات ولم يشكو أحدًا من قبل".

وأضاف شوقي: "لقد نجحت الامتحانات الإلكترونية في تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة"، مشيرًا إلى أنه يحمل الطالب الغشاش مسؤولية إختياره حيث يفقد نفسه، والفرصة للتعود على النظام الجديد، ولن يجد فرصة للغش في امتحان الصف الثالث الثانوي في صيف ٢٠٢١.