أخبار مصر | بيت الزكاة يهدي معهد القلب 12 قسطرة تصوير موجات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيت الزكاة يهدي معهد القلب 12 قسطرة تصوير موجات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدكتور محمد أسامة، عميد معهد القلب القومي، عن شكره لبيت الزكاة والصدقات المصري برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تقديرًا لجهوده في دعم المعهد من خلال التبرع بـ12 قسطرة تصوير موجات، بقيمة 156 ألف جنيه.



وأكد أسامة، أن بيت الزكاة والصدقات المصري ساهم بصور إيجابية وفعالة في القضاء على قوائم انتظار المرضى بمعهد القلب، من خلال تخصيص مبلغ 10 مليون جنيه لصالح المعهد، وذلك ضمن مشاركته في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم انتظار المرضى، فضلًا عن دعمه الكامل لتمويل شراء 200 بالون بتكلفة تقدر بـ 6 مليون جنيه؛ لاستخدامهم في عمليات توسيع الصمامات الميترالية بالمعهد.



ووقع بيت الزكاة والصدقات، بروتوكول تعاون مع معهد القلب القومي، والعديد من المستشفيات، لتقديم الدعم لغير القادرين لإجراء عمليات في المستشفيات، لإنهاء قوائم الانتظار، فضلًا عن تقديمه خدمات اجتماعية وإنسانية للفئات الأولى بالرعاية من مستحقي الزكاة لتحسين مستواهم المعيشي وتوفير حياة كريمة لهم.