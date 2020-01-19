أخبار مصر | اليوم.. انطلاق "معرض التاج الفوتوغرافي" بمتحف قصر المنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق "معرض التاج الفوتوغرافي" بمتحف قصر المنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، بالتعاون مع متحف المجوهرات الملكية، معرضًا فنيًا تحت عنوان "معرض التاج الفوتوغرافي"؛ لتشجيع مختلف فئات الجمهور من المجتمع المصري، على زيارة المتاحف الأثرية.

ومن ناحيته قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، إن المعرض يضم قرابة 50 صورة فوتوغرافية من تصوير فناني نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي، منها مجموعة تبرز العمارة الخاصة بمتحف المجوهرات الملكية وأيضًا الفنون والرسومات الموجودة بداخله.

وفي السياق ذاته، قال ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر الأمير محمد علي في المنيل، إن هذا المعرض يهدف إلى تشجيع الجمهور لزيارة متاحف القصور في مصر، لما تزخر به من مقتنيات وقطع أثرية فريدة تشملها عمارة فنية عظيمة، وسينطلق المعرض ظهر اليوم في قاعة المتحف الخاص وسيستمر لمدة 10 أيام مقبلة.