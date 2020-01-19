أخبار مصر | "ضرورات التجديد".. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضرورات التجديد".. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويشدد المؤلف في كتابه، على أن الإدراك الواعي بمقاصد الشريعة الإسلامية من شأنه أن يُحرك المياه الراكدة ويُحيي الأمل في النفوس المحبطة، ويُحفز الهمم، ويُوقظ الغافلين، ويدفع الكسالى إلى العمل المثمر.
وعن المسلم الحق، الذي يريده الإسلام، يوضح "زقزوق" أن الإسلام يريد مسلمًا متفتح العقل، متيقظ الوعي، يعيش دنياه ويعيش عصره، ولكنه لا ينسى صلته بخالقه، بل يظل موصولًا بأصله الروحي.
ويشارك الأزهر الشريف –للعام الرابع على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ51؛ انطلاقًا من مسؤوليته التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.
ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.