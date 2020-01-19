أخبار مصر | بدء أعمال إنشاء فرع جامعة الأزهر بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء أعمال إنشاء فرع جامعة الأزهر بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر لقطاع الوجه القبلي، أرض الجامعة الجديدة بمحافظة أسوان، يرافقه كل من الدكتور أحمد محمود بكري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بأسوان، والدكتور أحمد الأمير جاهين، عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، أنه وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بشأن الحفاظ على مقدرات الجامعة في كافة محافظات الجمهورية، فقد بدأت اليوم أعمال بناء السور الخارجي لأرض الجامعة بمحافظة أسوان في ضوء المخطط الاستراتيجي للجامعة، والذي يستهدف استثمار كل متر لصالح أبناء الجامعة.



وأكد نائب رئيس الجامعة، أن الأرض تبلغ مساحتها حوالى 20 فدانًا تقريبا، ومن المستهدف تأسيس كليات جديدة تلبي حاجة المجتمع وتسهم بشكل كبير في النهوض والارتقاء بصالح الوطن والمواطن خلال المرحلة المقبلة في ضوء تحقيق رؤية الدولة 2030 برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة إلى إنشاء ملاعب رياضية متطوره وفق أحدث المواصفات العالمية، بجانب إقامة مدينة جامعية لخدمة طلاب وطالبات جامعة الأزهر من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاوره.