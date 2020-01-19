شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب الباكيات المعدنية بكوبري المشاة الثانى بـ«التسعين الجنوبي» بالقاهرة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه تم الانتهاء من تركيب الباكيات المعدنية أعلى كوبري المشاة «الثاني» بشارع التسعين الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، موضحًا أن تركيب تلك الباكيات يأتي لزيادة معدلات الحماية والأمن لمستخدمي كوبري المشاة.

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وأضاف «طلعت» أنه جارٍ استكمال أعمال السلالم الكهربائية تيسيرًا على مستقلي الكوبري وأعمال السلالم الثابتة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ أعمال الحماية أعلى الكوبري كمرحلة ثانية من أعمال تنفيذ كوبري المشاة الحيوي، والذي سيخدم قاعدة كبيرة من سكان المدينة وروادها.

في سياق متصل، أوضح القائم بأعمال رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه جارٍ الإعداد لطرح أعمال صيانة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات مختلفة بالجزيرتين بجوار مدينة الرحاب ومكتب النائب العام حتى طريق السويس، والجزر يمين وشمال مشروع دار مصر وعمارات القرنفل، والجزيرة بجوار نادي القاهرة الجديدة «مسار الزيارات»، ومنطقتي الأيقونة والجزيرة الواقعة بين جاردينيا هايتس ومنطقة الجيش حتى ميدان المنطقة الصناعية بامتداد المدينة.

وأوضح «طلعت» أن ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للحفاظ على البيئة بالمدن الجديدة، ونظافة تلك المدن وظهورها بالمظهر اللائق بها. ​

القاهرة الجديدة

القاهرة الجديدة

القاهرة الجديدة