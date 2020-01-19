شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الغش...إحالة 293 طالباً بـ5 كليات لـ«التأديب» في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عمداء كليات الحقوق والآداب والتربية والتجارة والزراعة، في جامعة الإسكندرية، ضبط 131 حالة غش جديدة في امتحانات الفصل الدراسى الأول والتى تجرى حالياً بالجامعة فيما تم إحالة الطلاب المتورطين إلى مجالس تأديب للتحقيق معهم في المحاضر التي وردت من مراقبى اللجان بتورطهم في أعمال غش وإخلال بنظام الامتحانات ليصل إجمالى الحالات في 5 كليات إلى 293 حالة.

ففى كلية الآداب، قال الدكتور حمدينو عبدالقادر العوضي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب في جامعة الإسكندرية «إنه تم ضبط 39 حالة غش جديد ليصل إجمالى الحالات التي تم ضبطها منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول وحتى الآن 152 حالة، مشيراً إلى أنها تنوعت ما بين إخلال بنظام الامتحان وشروع في غش وتلبس».

وأوضح العوضى، في تصريحات لـالمصرى اليوم، «إنه تم إحالة الطلاب المتورطين في الغش إلى مجالس تأديب ابتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان لأقرار العقوبات النهائية بحقهم ما بين الإدانة والبراءة».

ولفت إلى أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ولائحته في العقوبات المقررة بحق الطلاب المتورطين في الغش حال ضبطهم تقضى بأنه من يثبت متلبساً بالغش يعاقب بالفصل لمدة تيرم كامل، ومن يخل بنظام الامتحانات يتم إلغاء مادة أو مادتين منه وفقاً لطبيعة وحجم الخطأ الذي إرتكبه الطالب أو الطالبة في الامتحان.

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وفى كلية التربية، قال الدكتور أنور فراج، عميد الكلية، «إنه تم ضبط 8 حالات غش جديدة ليصل إجمالى الحالات منذ بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية وحتى الآن إلى 23 حالة».

وأشار عميد الكلية إلى أن وسائل الغش التي تم ضبطها تقليدية لافتاً إلى أنه للعام الثالث تنفذ الكلية نظام إستحدثته للقضاء على الغش وتلاعب الطلاب من خلال عمل بطاقة تعريفية برقم جلوس لكل طالب حيث تتضمن البطاقة صورة الطالب ورقم جلوسه وفرقته وشعبته، وحالته إذا كان مستجد أو لا، مشيراً إلى أن النظام الجديد يحظر جلوس طالب مكان زميله على شكل ستيكر يتم لصقه على الخشب ما يعنى عدم إهدار المال العام في شراء الصمغ وإصلاح التخت من تبعات الصمغ.

وفى كلية الحقوق، قال الدكتور أمين مصطفى عميد الكلية، «إنه تم ضبط 58 حالة جديدة في الكلية ليصل إجمالى الحالات منذ بدء الامتحانات في 2 يناير الجارى وحتى الآن إلى 75 حالة لطلاب الليسانس والدراسات العليا، مشيراً إلى أنه تم إحالة الطلاب المتورطين إلى مجالس التأديب الإبتدائية للتحقيق معهم بمعرفة إدارة الشؤون الثانونية فيما نسب إليهم من غش في محاضر المراقبين».

وفى كلية الزراعة، بسابا باشا، قال الدكتور طارق سرور، عميد الكلية، «إنه تم ضبط 3 حالات منذ بدء الامتحانات ما بين تلبس بالغش وإخلال بنظام الامتحانات وتم إحالة الطلاب إلى مجالس تأديب للتحقيق معهم في محاضر مراقبى اللجان مشيراً إلى أن الامتحانات مستمرة حتى 24 يناير الجارى».

وفى كلية التجارة، أعلن مراقبوا اللجان ضبط 26 حالة غش جديدة سواء تلبس بالغش والشروع فيه أو الاخلال بنظام الامتحان خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى بدأت في الكلية يوم 28 ديسمبر الماضى، وتنتهى يوم 28 من يناير الجارى، ليصل إجمالى الحالات إلى 42 حالة.

وتمت إحالة الطلاب المتورطين إلى مجالس تأديب إبتدائية للتحقيق معهم بمعرفة الشؤون القانونية في محاضر الغش التي وردت من مراقبى اللجان وتطبيق اللائحة عليهم لإصدار القرارات التأديبية بحقهم.