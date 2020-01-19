شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار رائد صعوب أمينًا عامًا للاتحاد العربي للأسمدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمدة تعيين المهندس رائد الصعوب، مستشار رئيس مجلس إدارة البوتاس العربية، أميناً عاماً للاتحاد، ومقره القاهرة، وذلك اعتبارًا من مطلع هذا العام 2020.

ويخلف «الصعوب» الأمين العام السابق، المهندس محمد عبدالله زعين، من جمهورية العراق.

وتجدر الاشارة إلى أن الاتحاد العربي للأسمدة هو منظمة غير حكومية، وقد تأسس عام 1975، ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، ويجمع المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة الأسمدة وخاماتها.