شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 3 أبراج سكنية للموافقين على العودة من أهالي «مثلث ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بحضور عدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو».

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وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بالبدء في تنفيذ باقى أعمال التطوير، بجانب الوحدات السكنية التي يجرى تنفيذها لتسكين من رغبوا من السكان في العودة إلى المنطقة بعد تطويرها.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية إنه جارٍ حاليًا تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة «مثلث ماسبيرو»، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم «جراج سفلي» + دور أرضي «تجاري» + دور أول «جراج علوي» + 16 دورًا سكنيًا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضي «تجاري» + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد)، حيث إنه جارٍ حاليًا صب أعمدة الدور الأول.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة ماسبيرو تقع في نطاق حي غرب بمحافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبدالمنعم رياض من الجهة الجنوبية، وتبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالي 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقًا من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التي تقطن بها، تم البدء في أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.​