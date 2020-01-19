شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تداول امتحان «هندسة الإعدادية» بالدقهلية.. تغيير 3 رؤساء لجان و3 مراقبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الأحد، قرارًا بتغيير ثلاثة رؤساء لجان وثلاثة مراقبين أوائل بثلاث مدارس بالدقهلية، على خلفية تداول ورقة أسئلة امتحان الهندسة للصف الثالث الإعدادى أمام إحدى المدارس بالمنصورة قبل بدء الامتحان بربع الساعة.

وقرر «عبدالرؤوف» تغيير رئيس لجنة مدرسة فخرالدين خالد للغات التابعة لإدارة شرق المنصورة، والمراقب الأول بالمدرسة، وتغيير رئيس لجنة مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بالمنصورة التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية، مع تغيير المراقب الأول باللجنة، وتغيير رئيس لجنة مدرسة الثورة الابتدائية بالمنصورة التابعة لإدارة شرق المنصورة التعليمية، وكذلك المراقب الأول بالمدرسة، وذلك فى امتحان الشهادة الإعدادية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن التغيير لصالح العمل ولضمان حسن سير الامتحانات باللجان الموجودة بتلك المدارس.