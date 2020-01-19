شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. خبراء أمن روس يصلون للغردقة لتفقد إجراءات تأمين المطار الدولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار الغردقة الدولي، الأحد، لجنة من خبراء الأمن والتفتيش والطيران الروس لتفقد إجراءات التأمين بالمطار الدولي، وذلك ضمن الإجراءات الروسية لاستئناف حركة الطيران والسياحة الروسية للرحلات المباشرة والشارتر وتفقد أعمال التطوير التي تمت بمبني رقم ٢ والمنظومة الأمنية الجديدة بمبني الركاب القديم رقم ٢.

وكشفت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أن لجنة التفتيش الروسية ستصل للمطار الأحد وتم الحجز لهم بأحد الفنادق بالغردقة.

فيما أنهى مسؤولو المطار استعداداتهم الخاصة باستقبال خبراء التفتيش والأمن الروس لتفقد إجراءات تأمين المسافرين والطائرات والحقائب وأوضحت مصادر ملاحية أن هذه الزيارة تاتي ضمن إجراءات السلطات الروسية بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر وسوف يكون في استقبال اللجنة قيادات ومسؤولو المطار،

وكانت آخر لجنة أمنية روسية قامت بتفقد إجراءات التأمين بمطار الغردقة قد زارت المطار في إبريل الماضي.