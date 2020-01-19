شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: «صحة وشكاوى النواب» تناقش بيانًا عاجلًا حول حادث «أطباء المنيا» 26 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي حسنى حافظ، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، إن لجنتى الصحة والسكان والمقترحات والشكاوى في المجلس حددت يوم 26 يناير الجارى لمناقشة بيان عاجل تقدم به إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن حادث أطباء المنيا وما نتج عنه من وقوع وفيات ومصابين بين أطباء التدريب أثناء سفرهم إلى القاهرة لحضور دورة تدريبية مفاجئة.

وأضاف «حافظ» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»- أن البيان العاجل تقدم به فور وقوع الحادث إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هاله زايد وزرة الصحه والسكان بشأن وفاة 4 أطباء وإصابة 17 في حادث اصطدام سيارة ميكروباص، بالقرب من مدينة 15 مايو،أثناء توجههم من المنيا إلى القاهرة لتنفيذ التكليف حيث ان أطباء المنيا كانوا في طريقهم للتدريب في برنامج مبادرة «صحة المرأة» بمعهد التدريب بالقاهرة دفعة تكليف ٢٠١٧.

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وطالب النائب بضرورة فتح تحقيق في الأمر، لمحاسبة كل من تورط في صدور قرارات عشوائية،أدت إلى انتقال الأطباء بهذا الشكل من المنيا للتدريب في القاهرة،خاصة مع عدم توفير وسيلة نقل آمنة لهم.

وشدد على ضرورة سن استراتيجية معينة لاطباء التكليف على مستوى الجمهورية والتنسيق ما بين وزارتى الصحة والمالية والمحافظة المنوط بها التدريب لتوفير مسكن للاطباء الوافدين اثناء فترة التدريب ومبالغ مالية مشيرا إلى أنه بصدد تقديم اقتراح برغبة إلى مجلس النواب لتخصيص وحدات سكنية لاطباء التكليف في المحافظات النائية تمنح للطبيب فضلا عن حوافز مالية تصرف من الصناديق الخاصة للاطباء شريطة ان يقوم بالخدمة في المحافظات النائية لمدة لا تقل عن 5 سنوات .

وكشف «حافظ» عن تقديم بيان عاجل لوزيرة الصحة لتشديد الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة خاصة مع ارتفاع أسعار الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وتكثيف المرور من قبل ادارات العلاج الحر.