شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس إدارة معهد إعداد القادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد إعداد القادة، الذي أقيم بجامعة أسوان، بحضور الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور صديق عبدالسلام أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات والعديد من قيادات وزارة التعليم.



وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور طايع عبداللطيف تقريرًا عن أنشطة المعهد منذ افتتاحه عام ٢٠١٨، وكذا الخطة المستقبلية للأنشطة الطلابية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وناقش المجلس في اجتماعه، تقارير عن بروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين المعهد وبعض الوزارات والمؤسسات مثل أكاديمية ناصر العسكرية، ووزارة التضامن، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية لليونسكو، والمجلس القومي لشؤن الاعاقة، والمجلس الأعلي للثقافة، والمجلس الأعلي للآثار؛ وعدداً من الجامعات الخاصة (النهضة ومصر للعلوم والتكنولوجيا وفاروس).



وتناول الاجتماع تقريراً حول توقيع بروتوكولات تعاون لإنشاء نماذج محاكاة للمعهد داخل جامعتي بنها وعين شمس، وأيضا الخطة المستقبلية لتنفيذ تلك المشروعات والبروتوكولات.



ووافق المجلس على الموازنة التقديرية للمعهد وبنود الصرف المختلفة والتي شملت الأنشطة ومتطلباتها؛ لتطوير البنية التحتية واستقدام شركات النظافة والتأمين وتطوير شبكات المعلومات ورفع كفاءة القوة البشرية والاهتمام بأعمال الصيانة والإنشاءات الجديدة، كما تم عرض الحساب الختامي للمعهد والذي سبق وتم اعتماده من قطاع الخدمات والتنمية بالوزارة، وأيضًا من الجهاز المركزي للمحاسبات.

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وأقر المجلس استحداث أقسام داخل المعهد وتوفير القوى البشرية المطلوبة ورفع كفاءة شبكة المعلومات، المركز الاعلامي، العلاقات الخارجية، التنمية البشرية، إعداد البرامج.



ووافق المجلس على إنشاء لجنة مسؤولي الأنشطة على مستوى القطاعات وتتبع اللجنة العليا للأنشطة ويتم تعديل عضويتها سنويًا، بالإضافة إلى الموافقة على إعداد لائحة مالية وإدارية تحت إشراف الدكتور عاطف العوام مستشار الوزير المالي، لاعتمادها من وزارة المالية.



واعتمد المجلس خطة الأنشطة الخاصة بالمعهد وقطاع الأنشطة الطلابية والمزمع إقامتها في أجازة نصف العام والفصل الدراسي الثاني، للمشروعات المحلية والقومية والدولية وتحديد الجامعات التي تستضيف تلك الأنشطة، كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للسعي نحو استصدار قرار جمهوري بإعتماد معهد إعداد القادة مما يؤدي إلى تعديل الوضع القانوني والتوسع في الأنشطة والبرامج.



وافق المجلس على استضافة جامعة مطروح لدوري الأسر الطلابية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ وأيضًا استضافة جامعة بنها لمسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوي الجمهورية ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، ووافق المجلس على مخاطبة السلطات المختصة بالتعديلات التشريعية بمجلس النواب للمساواة بين المنشآت الرياضية التابعة لجميع الجهات والوزارات عند التعامل مع الوزارات المعنية مثل الكهرباء والاتصالات.



وافق المجلس على الخطة المقدمة والتي تتعلق بأنشطة المعهد وخاصة الانشطة المستحدثة والتي تشمل، استضافة تلاميذ المدارس بدورات المعهد ودمجهم في برامج الانشطة الجامعية وإقامة مسابقات مشتركة بينهم وبين طلاب الجامعات، إعداد أنشطة خاصة بالثقافة النوبية وفنونها وإقامة ملتقى إبداع ٤ والخاص بنشاط طلاب كليات التربية النوعية على أرض المعهد وبالتعاون مع كلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ يوليو ٢٠٢٠.