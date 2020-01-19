شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. وزيرة التضامن تطلق «فرصة» بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، الأحد، برنامج فرصة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور اللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ود/عاطف الشبراوى، مستشار برنامج فرصة، ود/ وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالوادى الجديد.

وأكد د.عاطف الشبراوى، مستشار برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن تدشين البرنامج بالوادى الجديد يأتى من منطلق اقتصادى تنموى يعمل على إتاحة العديد من الفرص للشباب في المحافظة، سواء في الشركات أو المصانع في ظل ما تنفرد به محافظة الوادى الجديد من موارد بيئية وسياحية متميزة، ويستهدف برنامج فرصة 1708 من مستفيدى تكافل وكرامة بالمحافظة في سن العمل ممن يتراوح أعمارهم بين 21 و35 سنة.