شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل لتحسين جودة التمور المصرية بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المعمل المركزي للنخيل، الأحد، ورشة عمل تحسين جودة تمور الوادي الجديد ضمن مشروع تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاته الذي تموله أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستمر ورشة العمل على مدار يومين بمقر مديرية الزراعة بالخارجة، فيما تختم ورشة العمل بتنظيم زيارة للمشاركين فيها لمصانع التمور.

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وقال الدكتور عزالدين جاد الله، مدير المعمل، في تصريحات صحفية، الأحد، إن محاور ورشة تحسين جودة وسلامة التمور المصرية ومنتجاته تناقش الممارسات الجيدة في زراعة النخيل للوصول إلى أعلي إنتاجية للتمور والنهوض بزراعة النخيل في مختلف المناطق، مع التوسع في زراعة النخيل لإنتاج تمور متميزة عالية القيمة يمكن الاستفادة منها في التصدير إلى الخارج والاستفادة من القيمة المضافة لتصنيع التمور.

وأضاف جاد الله أنه من المقرر أن يلقي الدكتور مصطفي طه عسوس، الباحث الرئيسي للمشروع محاضرة حول تخزين التمور وفقا للمعايير ومقاييس الجودة لتحسين حالة التمور وزيادة القدرة على تخزين التمور، مشيرا إلى أن الدكتور مجد المرسي، مدير الزراعة بالوادي الجديد، سوف يتناول في محاضرته أهم الأمراض التي تصيب ثمار التمر وكيفية التغلب عليها.

وأوضح ان الدكتور صلاح جميل سوف يلقي محاضرة حول أهم الآفات الحشرية التي تصيب ثمار التمر، بينما يلقي الدكتور ماهر عبدالحافظ محاضرة عن اقتصاديات تسويق التمور.