شكرا لقرائتكم خبر عن طلاء 2240 واجهة مبني باللون الموحد في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تنفيذ أعمال طلاء واجهات المبانى باللون الموحد، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من طلاء 2240 واجهة مبنى باللون الموحد بنطاق المحافظة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الطلاء، والنسق الحضارى ومعالجة التشوه البصرى للمبانى بعد إنتشار ظاهرة المبانى العشوائية، وإعطاء لون موحد لها سيكون بمثابة لمسة جمالية وحضارية للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها.

كما شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ضرورة وضع جدول زمني ومحدد لخطة طلاء واجهات المباني والنوافذ، والتي تشمل النموذج الأول للمباني المقامة ذات واجهة الطوب الأحمر بالمراكز والمدن، بعد أن تم تحديد العقارات التي سيتم طلائها، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الهندسية المركزية بالمحافظة، مؤكداً عدم منح شهادة صلاحية بأشغال المبنى الجارى إقامته والصادر بشأنه ترخيص بناء إلا بعد التأكد من التشطيب الخارجى للواجهات الخارجية للعقار، وفقاً لأحكام المواد 138،139،140،176 من اللائحة التنفيذية للقانون 119 لسنة 2008، بشأن شروط التراخيص الصادرة لهذه العقارات.