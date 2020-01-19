شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يزور «سيماف»: الدولة مستعدة لاستيعاب منتجاته دون استيراد أي عربة مرة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، ورافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من المسؤولين.

وقال مدبولى: «تأتي الزيارة بهدف التعرف على خطة ومراحل تطوير المصنع، وخطوات رفع مستوى جودة منتجاته المتنوعة من عربات السكة الحديد، لأغراض البضائع، والركاب، والنوم، وتوليد القوى، وكذا عربات المترو، إلى مواصفات الجودة العالمية».

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مراحل الإنتاج المختلفة، لجميع منتجات عربات السكك الحديدية، ومترو الانفاق، وصعد إلى نموذج لعربة ركاب، وأخرى لتوليد القوى، من إنتاج المصنع، وأبدى ملاحظات حول الصورة النهائية للمنتج، وأكد مسؤولو المصنع أنه مع أعمال التطوير، سيكون المنتج النهائى عالي المستوى.

كما زار المعرض المقام لعرض منتجات مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف»، وكذا منتجات مصانع الهيئة العربية للتصنيع العاملة في مجال السكة الحديد والمترو، مثل: مصنع قادر، ومصنع المحركات، ومصنع حلوان، ومصنع الإليكترونيات.

وأكد الفريق عبدالمنعم التراس، خلال الجولة، أنه بحلول شهر أكتوبر ٢٠٢٠ سيصبح لدينا مصنع على أعلى مستوى، يضاهي أفضل المصانع العالمية، وذلك مع إتمام أعمال التطوير التي تجري في مصنع «سيماف».

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وأشار التراس إلى أن الروح المعنوية لدى عمال المصنع مرتفعة جداً حالياً، ويملؤهم الحماس لمضاعفة العمل وزيادة الإنتاج، والإرتقاء بالمنتج النهائي، لتغطية الاحتياج المحلي، وفتح فرص للتصدير إلى الاسواق الخارجية.

من جانبه وعد رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أعمال التطوير بمصنع «سيماف»، والوصول إلى إنتاج عالي المستوى من حيث الجودة واشتراطات الأمان، سواء في عربات السكك الحديدية أو مترو الأنفاق، فإن الدولة ستكون مستعدة لاستيعاب منتجات المصنع ضمن منظومة النقل بها، دون اللجوء إلى استيراد أي عربة مرة أخرى، سواء عربات الركاب والبضائع، أو عربات النوم وخلافه، فوزارة النقل ستشتري كل إنتاج المصنع مع وصوله للجودة المطلوبة لتطوير الخدمة وتحقيق سبل السلامة، وهناك تكليف من الرئيس بذلك.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح خلال الجولة حول خطة التطوير بمصنع سيماف، حيثُ أوضح اللواء سماعيل نجدي، رئيس مجلس إدارة المصنع، أن المصنع تبلغ مساحته ١٥٠ ألف متر مربع، ويضم ٣٦ منشأة صناعية، وبه بنية تحتية للسكك الحديدية، بطول ١٥ كم، مرتبطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب منطقة مجهزة لتنفيذ الإختبارات والتسليم.

وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع من ٣٠٠ عربة، إلى ألف عربة متنوعة سنوياً، إلى جانب تطوير قطاع البحوث والتصميم، ورفع مستوى المهندسين والكوادر الفنية بالمصنع، وتدريبهم خارجياً وداخلياً.

كما تم التأكيد على أن خطة التطوير لمصنع سيماف تتم بالإستعانة بإحدى الشركات العالمية، وذلك وفق رؤية تسعى لتغطية جميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، والخروج إلى الأسواق الخارجية وخاصة في قارة إفريقيا والمنطقة العربية.

وسجل رئيس الوزراء كلمات تذكارية في دفتر كبار الزوار بمصنع «سيماف»، قال فيها: سعدت اليوم بزيارة مصنع «سيماف» لأول مرة، وأتمنى من الله أن أسعد بزيارته قريبا مرة أخرى، بعد أن يكون قد تم تطويره بأحدث المعدات والتقنيات التي تمكنه من إنتاج عربات القطارات والمترو التي تُضاهي مثيلاتها من العربات العالمية؛ لأن مصر قادرة بكوادرها البشرية أن تكون في مقدمة الدول في كافة المجالات.

تعليق رئيس الوزراء بعد زيارة مصنع «سيماف»

وشهدت الزيارة عرض جانب من تاريخ وعمل المصنع، حيث تمت الإشارة إلى أن انشاء مصنع سيماف يرجع لعام 1958، حيث استطاع المصنع المشاركة في انتاج نسبة كبيرة من أسطول نقل الركاب والبضائع للسكة الحديد، وكذا اسطول مترو الانفاق، وجميع أنواع الترام بالقاهرة والإسكندرية، ويشارك مصنع سيماف في إنتاجه أكثر من 340 مصنعا مغذيا للمكونات الداخلة في صناعة السكك الحديدية، وتستغرق عملية التطوير للمصنع نحو 10 أشهر يصل بنهايتها إلى الحصول على الرخصة الدولية في صناعة مهمات السكك الحديدية، والتي يشترط الحصول عليها للنفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تحقيق أعلى المواصفات العالمية .