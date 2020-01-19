شكرا لقرائتكم خبر عن هزة ارضية قوتها 4.09 ريختر على بعد 97 كم جنوب شرق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف مسؤولو المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 97 كم جنوب شرق مدينة الغردقة داخل البحر الأحمر، مساء السبت. وأوضح المسؤولون أن الهزة بلغت قوتها 4.09 بمقياس ريختر، ووقعت في الساعة 11:46 مساء السبت، فيما لم يتلق مركز عمليات البحر الأحمر إفادة بوقوع أى خسائر أو إصابات.

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