وزيرة الصحة تصل الأقصر لمتابعة استعدادات منظومة التأمين الصحي الشامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وصلت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، صباح اليوم الأحد، إلى مطار الأقصر الدولي، استعدادًا لبدء جولتها التفقدية؛ لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ضمن الزيارات الميدانية لوزيرة الصحة، لتفقد متابعة التجهيزات بالمنشآت الطبية بالمحافظة "وحدات ومستشفيات"، بالإضافة إلى متابعة عملية تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي بدأت، منذ شهر أكتوبر الماضي.

محافظة الأقصر تقع ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمسة التي تشمل محافظات المرحلة الأولى، وهي: الإسماعيلية، والسويس، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.