ليس مبنًى أثريًا.. مصدر بـ"الأوقاف" يكشف تفاصيل جديدة عن قصر "النحاس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال مصدر بوزارة الأوقاف إن قصر النحاس باشا بمدينة سمنود بالغربية مساحته 1500 متر، وكان مؤجرًا لمجلس مدينة سمنود بقيمة 1900 جنيه شهريًا منذ فترة طويلة، وتم استرداده مرة أخرى عقب انتقال مجلس المدينة إلى المبنى الجديد.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أن القصر ليس ضمن المباني الأثرية، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل هيئة الأوقاف لبحث استثماره خلال الفترة المقبلة على الوجه الأمثل.

ورفضت لجنة حزب الوفد في سمنود قرار وزارة الأوقاف الخاص بعقد جلسة مزاد خلال الأيام المقبلة لتأجير قصر النحاس باشا، وناشد الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس اللجنة، الحكومة أن تتدخل فورًا لإنقاذ القصر قبل فوات الأوان.​

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