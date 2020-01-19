- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن تداول امتحان هندسة «إعدادية الدقهلية».. و«التعليم» تعلق والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تداول أولياء الأمور أمام إحدى المدارس بالمنصورة، الأحد، امتحان الهندسة الخاص بالشهادة الإعدادية، قبل ربع ساعة من بدء الامتحان، وقام بعضهم بحل الأسئلة وإرسالها على تطبيق «واتس آب».
وأكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الورقة صحيحة وأنها محاولة غش بعد فتح المظاريف بالمدارس، قائلا: «يتم تسليم المظاريف مغلقة مركزيا من مديرية التربية والتعليم للإدارات فجرا، ويتم تسليم المظاريف مغلقة أيضا لجميع المدارس في الساعة 8:30 ويتم فتحها داخل المدرسة، وأصبحت بذلك مسؤولية المدرسة، وأي تسريب للورقة بعد فتح المظروف هو محاولة غش».
وأوضح عبدالرؤوف أن الورقة تم تداولها قبل الامتحان بربع ساعة فقط، وجميع الطلاب في اللجان، وتم التداول أمام أحد المدارس بمدينة المنصورة، وسيتم التحقيق مع المسؤولين عن المظاريف بجميع المدارس بالإدارة التابعة لها.
كانت هذه تفاصيل خبر تداول امتحان هندسة «إعدادية الدقهلية».. و«التعليم» تعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.