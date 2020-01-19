شكرا لقرائتكم خبر عن تداول امتحان هندسة «إعدادية الدقهلية».. و«التعليم» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول أولياء الأمور أمام إحدى المدارس بالمنصورة، الأحد، امتحان الهندسة الخاص بالشهادة الإعدادية، قبل ربع ساعة من بدء الامتحان، وقام بعضهم بحل الأسئلة وإرسالها على تطبيق «واتس آب».

وأكد علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الورقة صحيحة وأنها محاولة غش بعد فتح المظاريف بالمدارس، قائلا: «يتم تسليم المظاريف مغلقة مركزيا من مديرية التربية والتعليم للإدارات فجرا، ويتم تسليم المظاريف مغلقة أيضا لجميع المدارس في الساعة 8:30 ويتم فتحها داخل المدرسة، وأصبحت بذلك مسؤولية المدرسة، وأي تسريب للورقة بعد فتح المظروف هو محاولة غش».

وأوضح عبدالرؤوف أن الورقة تم تداولها قبل الامتحان بربع ساعة فقط، وجميع الطلاب في اللجان، وتم التداول أمام أحد المدارس بمدينة المنصورة، وسيتم التحقيق مع المسؤولين عن المظاريف بجميع المدارس بالإدارة التابعة لها.

امتحان الهندسة للشهادة الإعدادية بالمنصورة