شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يوجه بنقل شخص بلا مأوى إلى دار مسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في استجابة سريعة لما تم رصده على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بشأن وجود «شخص مسن بلا مأوى» نائم في شارع مجاور لمسجد الأباصيري بحى بني سويف الجديدة بمدينة بني سويف، كلف محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، وكيل وزارة التضامن، لسرعة التعامل مع الحالة، واتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الاجتماعية والصحية المطلوبة لها.

وتوجه فريق التدخل السريع لمكان الحالة بجوار مسجد الأباصيري، وتبين أنه رجل مسن يدعي "ر.ر.م"، حيث تم نقله إلى دار الخير والبركة للمسنين بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل وتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية.

كما وجه المحافظ ببحث الحالة من النواحي الاجتماعية والأسرية، ومحاولة الاستدلال والوصول لأسرة هذا المواطن، والوقوف على ملابسات تواجده بلا مأوى بأحد الشوارع، مع تكثيف حملات التضامن بالتنسيق مع وحدات حقوق الإنسان والمرأة وذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة، والتي تجوب شوارع وميادين المحافظة بحثا عن مثل تلك الحالات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.