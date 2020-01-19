شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 205 موظفين بالدقهلية للتحقيق بسبب التقصير والغياب عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 205 موظفين من العاملين بعدد من الوحدات الصحية ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية والوحدات البيطرية، للتحقيق بسبب الانصراف عن العمل بدون إذن رسمي واغلاق بعض الأماكن في اوقات العمل الورسمية.

تضمن قرار محافظ الدقهلية إحالة 150 من العاملين بالوحدات الصحية،و24 من العاملين بمراكز الشباب، و8 من العاملين بالوحدات المحلية، و6 بالوحدات البيطرية و17 بالجمعيات الزراعية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي، وترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية واغلاق بعض المنشآت في أوقات العمل الرسمي.

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وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة بإجراء التحقيق مع مسؤول الوحدة الصحية بميت العامل مركز أجا لوجودها مغلقة أثناء المواعيد الرسمية، كما كلف وكيل وزارة الشباب بإجراء التحقيق مع مسؤولي مراكز الشباب في شرنقاش مركز طلخا، وفي العزيزة والأحمدية بمركز المنزلة، وميت ناجي بمركز ميت غمر، ونوسا البحر مركز أجا للتحقيق لوجودها مغلقة أثناء اوقات العمل .

وكلف وكيل وزارة الزراعة بإجراء التحقيق مع مسؤولي الجمعيات الزراعية في كل من نوسا الغيط، ونوسا البحر، والسبخا، وابو داود العنب، وشنفاس، وميت معاند التابعين لمركز أجا، والقيطون وميت ناجي التابعتين لمركز ميت غمر، وشرنقاش مركز طلخا، والأحمدية بمركز المنزلة لوجودها مغلقة أيضا .

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراض تقرير الإدارة العامة للمتابعة والخاص بالمرور على عدد من الوحدات المحلية والصحية والخدمية خلال أربعة أيام شملت مراكز أجا وميت غمر والمنزلة ودكرنس والمنصورة وتمي الأمديد .