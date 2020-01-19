"علا" تطلب خلع سائق: " حماتي بتجبرني اغسل السجاد كل أسبوعين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "علا. ع"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس طالبت فيها بخلع زوجها، قائلة: " حماتي بتجبرني اغسلها السجاد كل أسبوعين وجوزي مش عارف يتكلم معاها، بيخاف من أمه وبيوافق على كل كلامها".

قالت الزوجة في دعواها التي حملت رقم 2740 لسنة 2019، إنها تزوجت من سنة ونصف من "س. م"، 33 سنة، سائق على باص مدرسة خاصة، بعد قصة حب نشأت بينهما وهي في منزل جدتها، ومن بعدها فرجئت بتقدمه لخطبتها، وانتقلا لعيش الزوجية في عقار أهلها.

وأضافت "علا": "عشنا حياة زوجية سعيدة ولم أتخيل من زوجي إلا السعادة لكونه شخصية بشوشة، لكنى صدمت بطريقته مع أمه، فهو يرتعب أثناء محادثتها".

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وتابعت الزوجة: "لم أزور حماتي يوميًا حتى أجعل لنفسي خصوصية، لكنها بكت واشتكت لزوجي، ومن بعدها داومت على الذهاب إليها بعد تلبية احتياجات منزلي، حينما طالبتني بترتيب منزلها يوميًا لم اعترض رغم جلوس بنتها الصغيرة معها".

وواصت: "حماتي تعاندني وتطالبني بغسيل السجاد كل أسبوعين وكلما أرفض تضربني أمام الجيران، وتدعي لزوجي أنني أضربها ما جعله يطردني خارج المنزل، ذهبت إلى منزل أسرتي ورفضت العودة مرة أخرى".

حاول شقيق "علا"، أن يأخذ فرصة للمصالحة بينهما لكن وقع في شجار كبير وصل بينهما إلى القسم وعمل محضر، وطلب أهلي من زوجي تطليقها لكنه رفض، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، وأقامت دعوى خلع، لا تزال منظورة حتى الآن.