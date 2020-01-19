حدث ليلاً: أسئلة جديدة للامتحانات المُسربة.. وإردوغان ينقل إرهابيين إلى ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

متحدث الرئاسة ينشر صور وصول السيسي إلى العاصمة الألمانية

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مدينة برلين الألمانية، مساء السبت، للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، المقررة غدًا.

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أسئلة امتحانات جديدة للمواد المتبقية بدلًا من المسربة في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بسرعة إعداد أسئلة امتحانات جديدة للمواد المتبقية من امتحانات الإعدادية وطباعتها فورًا، بدلا من الامتحانات التى تم تسريبها.

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فتح تحقيق.. أول تعليق لـ"تعليم القليوبية" على صعوبة امتحان العلوم للإعدادية

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، طه عجلان، تعليمات فورية بالتحقيق فى واقعة الشكوى من صعوبة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية.

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محافظ الإسكندرية: "والله لأزيل أي مبنى مخالف مهما كانت وظيفة من يسكنه" -صور

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه سيتم طرح كراسة شروط جديدة تضمن تحسين مستوى النظافة بشوارع المحافظة، وذلك عقب انتهاء تعاقد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية والنظافة.

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"إخوان تركيا بتوع سبوبة".. أديب يعرض محادثة بين محمد علي وإخواني هارب

عرض الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، السبت، محادثة جَرَت بين الإخواني ياسر العمدة الهارب في تركيا، والمقاول الهارب محمد علي، يتحدث خلالها الطرفان عن الأوضاع في مصر، وعن الهارب أيمن نور، وكذلك دور الإخوان في تركيا وتحريضهم ضد النظام في مصر.

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صندوق نقابة أطباء مصر: "2019 شهدت زيادة في أعداد الأطباء المستقيلين من الوزارة"

قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة أطباء مصر، إنه في عام 2019 هناك 3507 أطباء استقالوا من وزارة الصحة.

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قذاف الدم: "أحيي السيسي على قراراته الشجاعة ودوره العظيم في الحفاظ على ليبيا"

قال أحمد قذاف الدم، المسؤول السياسي بجبهة النضال الوطني الليبية: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتشل مصر بعدما كانت على شفا حفرة من النار".

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​يمكن شحنه بالموبايل.. "الكهرباء": تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة انتهت من تركيب 9 ملايين عداد مسبوق الدفع لصالح مشتركيها، بداية من يناير 2016 حتى نهاية ديسمبر 2019.

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2000 جنيه للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بمصر الجديدة

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية.

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عشية مؤتمر برلين: القادة يتوافدون على ألمانيا.. والمسلحون إلى ليبيا

تتجه أنظار العالم، الأحد، إلى ألمانيا حيث يُعقد مؤتمر برلين من أجل التوصل إلى حل للأزمة الليبية التي دخلت عامها الثامن على التوالي.

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ارتفاع عدد قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش اليمني إلى 60 قتيلاً

أفادت قناة "العربية" في نبأ لها مساء السبت، بارتفاع أعداد قتلى الهجوم الصاروخي على معسكر للجيش اليمني إلى 60 قتيلاً.

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السراج يطالب بالضغط على مؤيدي حفتر خلال مؤتمر برلين

دعا رئيس ما تسمى بحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، السبت، إلى الضغط على مؤيدي قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، خلال مؤتمر برلين المقرر انعقاده غدًا الأحد، لبحث الأزمة الليبية.

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المسماري: "تركيا جسم من المعركة.. ولا يمكن أن تكون راعيةً لاتفاق سلام"

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، إن ما حدث من وقف لتصدير النفط بمنطقة الهلال النفطي كان عملًا جماهيريًّا.

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قائد الجيش الليبي حفتر يصل ألمانيا للمشاركة بمؤتمر برلين غدًا

ذكرت قناة ليبيا الحدث، أن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، وصل إلى العاصمة الألمانية برلين، مساء السبت، لحضور قمة تبدأ غدًا بخصوص الشأن الليبي.

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"الأطباء": التحريات المبدئية توصَّلت لبعض المسؤولين عن اتخاذ قرار تدريب "طبيبات المنيا"

قال الدكتور جورج فادي، رئيس لجنة التحقيق من نقابة الأطباء في واقعة طبيبات المنيا، إنه كان هناك اجتماع لمجلس النقابة، الجمعة، وتم اتخاذ بعض القرارات.

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روحاني: ترامب "محرض عالمي" وسبب رئيسي في تدهور الأوضاع بالعالم

حذا الرئيس الإيراني حسن روحاني، حذو المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، في انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا، واصفًا إياه بأنه "محرض عالمي" واتهمه بالتسبب في تدهور الأوضاع في العديد من مناطق العالم.

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ألمانيا والإمارات يؤيدان مقترح هدنة دائمة في ليبيا

دعت السبت، كل من ألمانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى عقد هدنة دائمة.

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أمريكا: ليبيا تشبه سوريا.. والقوات الأجنبية يجب أن تغادر

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية السبت إن الوضع في ليبيا بدأ يتحول إلى ما يشبه الوضع في سوريا، داعيا جميع القوات الأجنبية إلى الخروج من البلاد.

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