أخبار مصر | اليوم.. إطلاق الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إطلاق الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة الدكتورة عزة العشماوي أمين عام المجلس، اليوم الأحد، فعاليات الإطلاق الرسمي "للدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، الواحدة ظهرا بمقر المجلس القومي للطفولة والأمومة، أول كورنيش المعادي.

كان المجلس قد انتهى من إعداد الدليل للضرورة الملحة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية للتركيز على هذه الفئة من الأطفال في ظل المتغيرات والصراعات وظروف النزوح واللجوء التي تشهدها بعض الدول في المنطقة.

