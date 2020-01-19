شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أحمد أبوهشيمة عن أزمته الأخيرة؟ (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في أول تعليق له على ما أثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تعرض له خلال الأيام الماضية، قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة إنه من وحي الخيال، مضيفًا أنه لا يلتفت لتلك التفاهات.

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وأوضح أبوهشيمة، في مقطع فيديو خلال تفقده قرية خليفة يونس بمركز طامية بالفيوم وعرضه الإعلامي عمرو أديب ببرنامجه «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»: «أسهل حاجة إن الواحد يرد بالكلام لكن أنا برد بالعمل.. ودي فرصة إني أقول للشباب دايما بروح مجتمعات كبيرة ندوات وحاجات كتير أوي، بيقولولي تنصحنا بإيه وبقول كلام مبقولش فيه تفاصيل.. بقولهم أهو موقف أنا فيه وكان تريند، وبقولهم شوفوا أنا هتصرف إزاي، شوفوا أنا جيت لناس أحسن مني ميت مرة في القرية دي، وبدأت اشتغل ومكمل في كل حاجة، ومفيش حاجة هتأثر فيا.. كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا من وحي الخيال».

وتابع: «أنا قفلت الموضوع ده تماما.. انا مؤمن ببلدي.. هساعد بلدي.. انا راجل وقفت قدام دولة كاملة وبدراعي عشان على سالم المسجون ظلم في قطر.. في الموقف ده حبيت أنهيه رغم إن ناس نصحتني متكلمش فيه.. الموضوع ده اتقفل.. الفيديو ده للناس اللي أنا بحبهم وبيدعموني وأقولهم عمري ما هخيب ظنكم».