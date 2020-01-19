اليوم.. وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "علماء أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، لحضور وإلقاء كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي المنعقد بها تحت عنوان: "علماء أفريقيا: التسامح والاعتدال ضد التطرف والاقتتال".

ويحل وزير الأوقاف، ضيف شرف على المؤتمر، بحضور المفوض السامي للاتحاد الأفريقي، والممثل العام للأمم المتحدة، ونخبة من وزراء ومسئولي الشئون الدينية والأوقاف، وجمع من علماء أفريقيا.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها أمس، أن حضور "مختار" المؤتمر، جاء تلبية لدعوة كل من الدكتور الداه سيد أعمر طالب وزير الشئون الإسلامية بجمهورية موريتانيا الإسلامية، والشيخ عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس المجلس الإفتاء الشرعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن مشاركة الوزير في المؤتمر يأتي ضمن دور مصر الريادي في نشر الفكري الإسلامي الصحيح، وتأسيسًا على العلاقات المصرية الأفريقية، وحرص مصر على عمقها الأفريقي ولا سيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.