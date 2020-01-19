أقل متر بـ 800 جنيه.. ننشر تسعيرة التصالح في مخالفات البناء بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الشرقية.

وينشر الخليج 365 أسعار التصالح في (شرق مدينة نصر - غرب مدينة نصر) على النحو التالي:

حي شرق مدينة نصر

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا ومنها (مكرم عبيد - مصطفى النحاس - أحمد الزمر - ذاكر حسين - عبدالله العربي - طريق النصر - صلاح سالم - السيد الميرغني - الثورة - عباس العقاد - يوسف عباس - أحمد فخري - النزهة - الميثاق - الطيران - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1800 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و2000 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25مترًا ومنها (خضر التوني - نبيل الوقاد - داتر الدفاع - إبراهيم أبوالنجا - حسن مأمون - جمال سالم - محمد النبوي المهندس - الشيمي- إفريقيا - إسماعيل وهبي - طه حسين - محمد مقلد - حسن الشريف - العزبي - أحمد حسني - عبدالرازق السنهوري - أحمد تيسير - على أمين - محيي الدين عبدالحميد - اخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1400 جنيه للسكني و1800 جنيه للإداري و1400 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار ومنها (الشيخ فتحي - مساكن أطلس - محمود عمار - فاطمة الزهراء - الورشة - مسجد الرحمن - طريق عزبة الهجانة - أحد - ابن الدرداء - مساكن المثلث - أخرى).

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ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1200 جنيه للإداري و1200 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.

حي غرب مدينة نصر

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل الشوارع الرئيسية الأكبر من 25 مترًا ومنها (يوسف عباس - عبدالله العربي - امتداد رمسيس - الخليفة القاهر - إسماعيل الفنجري - صلاح سالم - ممدوح سالم - المخيم الدائم - عبدالعزيز الشناوي - صادق جوهر - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1800جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و2000 جنيه للإداري و1000 جنيه للصناعي.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل الشوارع التي يتراوح اتساعها من 10 وحتى 25مترًا ومنها (الناصر فرج - الأمير قرقماش - السكة البيضاء - شركة مصر للسياحة - الاستاد البحري - طريق النصر - محمود المليجي - المهندس ماهر أباظة - الشهيد أحمد شوقي - وادي الليبلاية - غرب الاستاد - المستشفى - الاستاد - الإمام أبوحنيفة - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1400 جنيه للسكني و1800 جنيه للإداري و1400 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل الشوارع الأقل من 10 أمتار ومنها (إسماعيل أبورحمة - الخشاب - مدينة مبارك - الورش - السلام - أخرى).

ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1200 جنيه للإداري و1200 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي.