جمارك مطار القاهرة تضبط مشغولات فضية ومستلزمات طائرات التجسس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالمطار، السبت، محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية ومستلزمات طائرات التنصت والتجسس، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه فور وصوله من الصين؛ لتضليل الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وبحسب بيان اليوم، وردت معلومات من إدارة البحث الجنائي بالمطار القاهرة عن محاولة راكب مصري قادم على رحلة طائرة مصر للطيران من جوانزو بالصين تهريب بضائع مخالفة، وتبين وجود 7 كيلو من المشغولات الفضية و49 موتور طائرة تنصت وتجسس، وكمية من مستلزمات وقطع غيار طائرات التنصت والتجسس بوزن 5 كيلو و10 هواتف محمولة و 31 ساعة يد داخل حقائبة .

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي.