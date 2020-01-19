محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدًا الأحد، على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
وأوضحت الهيئة أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها غربية إلى شمالية غربية تنشط على السواحل الشمالية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 11 16
شبين الكوم 11 15
طنطا 10 15
دمنهور 12 16
الإسكندرية 13 16
بلطيم 13 16
مطروح 10 16
السلوم 09 15
سيوة 07 15
بورسعيد 12 16
دمياط 12 16
الزقازيق 10 17
الإسماعيلية 11 17
السويس 11 17
العريش 11 16
رفح 11 15
رأس سدر 14 18
نخل 07 16
نويبع 15 17
طابا 12 15
كاترين 03 10
الطور 12 18
شرم الشيخ 16 21
الغردقة 13 21
مرسى علم 14 20
الفيوم 09 16
بني سويف 09 16
المنيا 08 17
أسيوط 07 18
سوهاج 08 17
قنا 09 18
الأقصر 09 18
أسوان 11 20
أبو سمبل 11 19
الوادي الجديد 07 21
شلاتين 16 23
أبو رماد 17 22
حلايب 18 20
رأس حدربة 18 20
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأحد 19 يناير (بيان بالدرجات) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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