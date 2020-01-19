غرفة التطوير العقاري: مبادرة التمويل وتنفيذ إسكان المتوسط أهم إنجازات 2019​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

استعرض المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، انجازات الغرفة وانتهاء العديد من الملفات التي عملت عليها طول 2019.

وأضاف شكري، خلال كلمته في المائدة المستديرة التي عقدت اليوم السبت في الغرفة، أن الغرفة كانت صاحبة مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي لتمويل الوحدات السكنية، خاصة وأن هذا المبادرة قدمت حلولًا كثيرة لطبقة كبيرة تمثل 50% من حجم السوق.

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وتابع: "مبادرة مشاركة شركات التطوير العقاري مع وزارة الإسكان في تنفيذ الإسكان المتوسط هي نتاج أعمال الغرفة في سبيل الوصول لصيغة متوازنة للمشاركة في تنفيذ الإسكان المتوسط في حدود 450 ألف، وحاليًا ننتظر الصيغة النهائية للعقد وتحديد الأماكن".

وأكد شكري: "أننا بصدد إعلان قانون التطوير العقاري، حيث وصلنا لصياغة نهائية لكل بنود القانون، وهو الآن في مرحلة المراجعة القانونية قبل العرض على مجلس النواب".

وأشار إلى أن السوق العقاري في أشد الحاجة لقانون التطوير العقاري، متوقعا حدوث فلترة كبيرة للسوق خلال 2020.​