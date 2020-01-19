الأحد.. الحكم في دعوى غلق المواقع الشيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإغلاق ووقف بث المواقع، والقنوات الشيعية بصفة عامة، وموقع النفيس بصفة خاصة.
وطالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإغلاق ووقف بث جميع المواقع الشيعية بصفة عامة، ومن ضمنها "موقع النفيس"، لأضرارها المتعددة وتأثيرها السلبي على المجتمع من خلال نشر وبث ما يتعلق بمذهبهم وأفكارهم.
وأضافت الدعوى، أن هذه المواقع تشكل خطرًا على الدولة المصرية والنظام الاجتماعي المصري والهوية للبلاد.
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