أخبار مصر | مساحة الوحدة 90 متر.. أهم المعلومات عن إسكان مدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مساحة الوحدة 90 متر.. أهم المعلومات عن إسكان مدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية والنائية، قام الدكتور عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، صباح اليوم بافتتاح المرحلة الأولى من المرحلة الثانية للإسكان الاجتماعي بمدينة بدر.

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ويعد مشروع الإسكان الاجتماعي مرحلة جديدة لتوفير حياة كريمة وآمنة للمواطنين، تسعى لها الدولة للنهوض بسكان المناطق العشوائية ونقلهم إلى أماكن متطورة تحتوي على جميع الخدمات بأرخص الأسعار ولجميع الطبقات المختلفة.

ونستعرض لكم أهم المعلومات عن الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر:

