أخبار مصر | تنفذها 4 وزارات.. 15 معلومة عن منظومة النظافة الجديدة

ونعرض لكم في السطور التالية أبرز 15 معلومة عن هذه المنظومة.

1- تتولى وزارات التنمية المحلية، التخطيط، البيئة، والإنتاج الحربي بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع تنفيذ المنظومة.

2- تتكلف منظومة النظافة أكثر من 11 مليار جنيه، وشهد رئيس الوزراء توقيع بروتوكول العام الأول منها (2019 - 2020).

3- تتضمن المرحلة الأولى 2020 إنشاء 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة.

4- تضمن المرحلة الأولى إنشاء 34 خلية دفن صحي آمن في 20 محافظة.

5- تستهدف المرحلة الأولى إغلاق 35 مقلبًا عشوائيًا في 6 محافظات.

6- وجه وزير التنمية المحلية بالإسراع في تنفيذ البرنامج الأول، ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية.

7- من المقرر أن تبدأ المحافظات في تسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.

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8- توفر وزارة المالية المبالغ المطلوبة للهيئة العربية للتصنيع، لسرعة تنفيذ واستكمال المخططات المطلوبة منها بالمحافظات.

9- يجري العمل في 35 موقعًا بـ6 محافظات من أجل نقل المخلفات والتراكمات العشوائية.

10- تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة، والهيئة العربية للتصنيع للمرور على المواقع التي سيتم تنفيذ مراحل المرحلة الأولى بها في عدد من المحافظات.

11- تم إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمحافظة القاهرة لإدارة وتشغيل عمليات الجمع السكني ونظافة الشوارع والميادين والمحاور والحدائق ومخلفات الهدم والبناء.

12- استلمت وزارة التنمية المحلية العروض الفنية والمالية للشركات ويتم حاليًا فحصها.

13- عقب الترسية سيتم طرح العروض على مجلس الوزراء لاعتمادها وإبرام العقود مع الشركات التي تم الترسية عليها للعمل في المواقع التي يرغبون العمل بها.

14- يشترك القطاع غير الرسمي والشباب أصحاب المبادرات في المنظومة.

15- تستهدف المنظومة الاستعانة بجامعي القمامة التقليديين، بعد تأهيلهم وتدريبهم والاستفادة من خبراتهم.