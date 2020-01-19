شكرا لقرائتكم خبر عن «تجار الثورة خدوا نصف مليار دولار».. عمرو أديب: محمد علي بـ«يسرب لنفسه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، عرض الإعلامي عمرو أديب، محادثة جرت بين المقاول الهارب محمد على والقيادي الإخواني ياسر العمدة في تركيا.

Advertisements

وقال أديب إن «الفنان المقاول محمد على بيسرب لنفسه.. بيشيت عالواتس مع ياسر العمدة.. ونزل ده على صفحته على موقع فيسبوك.. التسريب فظيع ويضرب الدنيا في الحيطة.. بيضر كل الناس بتوع المعارضة الإخوانية في إسطنبول وبيضر نفسه شخصيًا».

وأضاف أديب: «ياسر العمدة قال لمحمد على اوعى تآمن لتجار الثورة في تركيا.. خليك منك للناس زي ما انت.. الناس دي الموضوع قلب معاهم بيزنس.. شوية المرتزقة اللي هنا في إسطنبول بياخدوا كل شهر لقنوات الشرق ومكملين ووطن مليون دولار شهريًا.. المعارضة في إسطنبول اتمولت خلال الـ5 سنين اللي فاتوا بنصف مليار دولار».