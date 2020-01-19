شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: «فضل الشهادة وواجبنا نحو أسر الشهداء» خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة، بجميع المساجد التابعة للوزارة، بعنوان «فضل الشهادة وواجبنا نحو أسر الشهداء».

وطالبت الوزارة جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، وبضابط الوقت ما بين 15 ـ 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ويؤكد موضوع الخطبة على مكانة الشهداء السامية في الإسلام وأهمية توفير الحياة الآمنة لأسر الشهداء لما قدموه من تضحيات لوطنهم، مع حسن تأهيل أبنائهم ووضع الأكفاء منهم في المكانة التي تليق بهم.