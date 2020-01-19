شكرا لقرائتكم خبر عن طقس سيء وأمطار غزيرة علي الدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة الدقهلية، الليلة، تجدد الطقس السئ وهطلت أمطار غزيرة بصورة مفاجئة على معظم الأنحاء بعد استقرار دام منذ صباح السبت.

ورفع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، درجة الاستعداد بكل مراكز المحافظة بعد تكرار الشكاوى من غرق الشوارع بالمياه التي دخلت المنازل المنخفضة والمحلات.

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ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بسرعة شفط تجمعات مياه من الشوارع وحول المدارس والمصالح الحكومية، حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين فى الصباح.

وجددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم الاقتراب أو لمس أعمدة الإنارة العامة في الشوارع ووقت هطول الأمطار، حفاظا علي حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها.

وعلى الصعيد نفسه، توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة لليوم الثانى على التوالى بسبب الأمطار والبرودة الشديدة.