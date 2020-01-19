شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس: لا إصابات في حريق مسكن طبيبات مستشفى الدمرداش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت جامعة عين شمس عدم وجود أي إصابات جراء الحريق المحدود الذي نشب في سكن طبيبات مستشفى الدمرداش التابع للجامعة.
وتمكن أمن المستشفيات والحماية المدنية من السيطرة على الحريق المحدود الذي اندلع بسكن الطبيبات نتيجة ترك إحدى العاملات جهاز «كاتل» في وضع التشغيل، ما أدى إلى انصهاره وتفحمه مع أجزاء من أثاث الحجرة.
وتمت السيطرة على الموقف بشكل كامل من قبل أمن المستشفيات والحماية المدنية، وتواصل أجهزة المعمل الجنائي فحص آثار الحريق للوقوف على أسبابه بشكل دقيق.
وتؤكد الجامعة أن التحقيق جاري، وسيحاسب ويجازي المتسبب والمهمل الذي أدى لنشوب الحريق.
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